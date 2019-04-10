Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина резко снизит уровень госдолга: в Минфине озвучили план

Сегодня, 12:26

За три года показатель надеются уменьшить на треть

Фото из архива "Сегодня"
Фото из архива "Сегодня".
Украина резко снизит уровень госдолга: в Минфине озвучили план //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg Экономика За три года показатель надеются уменьшить на треть

Прогнозы для мировой экономики ухудшаются, а потому Украине следует быть готовой к потенциальным рискам и снизить уровень госдолга по отношению к ВВП. Об этом сообщила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.

"В обновленной среднесрочной стретегии управления долгом на три года мы ставим более амбициозные цены касательно уменьшения госдолга к ВВП уже до 50,5% до конца этого (2019. – Ред.) года и до 41,4% за три года", – написала Маркарова на своей странице в Facebook.

По состоянию на конец 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 60,8%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%. То есть за три года этот показатель планируют уменьшить на треть.

Читайте также

Еще одной целью, по словам Маркаровой, является более быстрое развитие локального рынка займов.

"Мы должны быть не просто готовы к потенциальным рискам, но и продолжать расти при этом", – пояснила чиновница.

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Однако в апреле Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год – сумма увеличилась до 460,99 млрд гривен.

Управление государственным долгом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана остается в фокусе Кабинета министров:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег долг, Украина, госдолг, Маркарова

Вы сейчас просматриваете новость " Украина резко снизит уровень госдолга: в Минфине озвучили план". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы зажаты долгом": Гройсман назвал стратегическую цель

8 апреля, 20:32

По словам премьера, доля государственного долга к ВВП должна снижаться

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Погашение и обслуживание госдолга: сколько потратила Украина в марте

4 апреля, 19:29

В марте Украина оплатила обязательства перед МВФ

Украина рискует не получить второй транш от МВФ вовремя – эксперт

4 апреля, 09:30

В мае страну ждут серьезные выплаты по госдолгу, предупредил специалист

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Королева российского шансона лишилась бизнеса

Как стирать пуховик в стиральной машине

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Что лечит калина в организме человека

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

8 признаков, которые выдают неверного мужчину