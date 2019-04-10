Украина резко снизит уровень госдолга: в Минфине озвучили план

За три года показатель надеются уменьшить на треть

Фото из архива "Сегодня".

Украина резко снизит уровень госдолга: в Минфине озвучили план //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg 2019-04-10T12:26:03+03:00 Экономика За три года показатель надеются уменьшить на треть

Прогнозы для мировой экономики ухудшаются, а потому Украине следует быть готовой к потенциальным рискам и снизить уровень госдолга по отношению к ВВП. Об этом сообщила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.

"В обновленной среднесрочной стретегии управления долгом на три года мы ставим более амбициозные цены касательно уменьшения госдолга к ВВП уже до 50,5% до конца этого (2019. – Ред.) года и до 41,4% за три года", – написала Маркарова на своей странице в Facebook.

По состоянию на конец 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 60,8%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%. То есть за три года этот показатель планируют уменьшить на треть.

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Еще одной целью, по словам Маркаровой, является более быстрое развитие локального рынка займов.

"Мы должны быть не просто готовы к потенциальным рискам, но и продолжать расти при этом", – пояснила чиновница.

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Однако в апреле Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год – сумма увеличилась до 460,99 млрд гривен.

Управление государственным долгом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана остается в фокусе Кабинета министров:

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