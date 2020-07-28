Госдолг Украины за июнь вырос до 85 млрд долларов

В июне 2020 года государственный и гарантированный государством долг в гривне вырос на 2,7% (до 2,269 трлн грн), а в долларовом эквиваленте – на 3,5% (до 85,01 млрд долл).

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

"В течение июня 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,89 млрд долл.", – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1,364 трлн грн (60,13% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 51,12 млрд долл., а государственный и гарантированный государством внутренний долг – 904,79 млрд грн (39,87%), или 33,9 млрд долл.

Напомним, в мае 2020 года Украина нарастила госдолг . В гривне он вырос на 0,59%, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%. Госдолг в национальной валюте составил 2,209 трлн гривен, а в иностранной валюте – 82,12 млрд долларов.

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При этом колебания на валютном рынке в мае были минимальными, соответственно, их влияние на состояние государственного долга было незначительным. По данным НБУ, гривня по отношению к доллару США укрепилась на 0,3%.

Также напомним, чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stan-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.

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