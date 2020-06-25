Украина нарастила госдолг: Минфин раскрыл цифры

В мае 2020 года государственный и гарантированный государством долг в гривне вырос на 0,59%, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%. При этом месяцем ранее гривневый госдолг падал, а долларовый рос. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Так, госдолг в гривне составил 2,209 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте в иностранной валюте – 82,12 млрд долларов.

При этом колебания на валютном рынке в мае были минимальными, соответственно, их влияние на состояние государственного долга было незначительным. По данным НБУ, гривня по отношению к доллару США укрепилась на 0,3%.

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В Минфине также подсчитали, что расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн.

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Напомним, чтобы справится с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stan-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.

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