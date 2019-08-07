/ Фото: AFP

Госдолг Венесуэлы оценили в гигантскую сумму https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5c5/d69/c35/5c5d69c35104b.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c5/d69/c35/5c5d69c35104b.jpg 2019-08-07T12:49:19+03:00 Экономика В парламенте страны проводят специальные слушания по задолженности

Объем внешнего долга находящейся под санкциями США Венесуэлы оценили в среднем в 160 млрд долларов. Такие цифры озвучил член постоянного комитета Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) по вопросам финансов и экономического развития Луис Стефанелли. Оценку депутат дал, выступая на парламентских слушаниях, посвященных ситуации вокруг задолженности Боливарианской Республики.

"Венесуэльский долг, по самым скромным оценкам, составляет не менее 130 млрд долларов, а по самым смелым – 198 млрд долларов. Это в среднем дает объем в 160 млрд долларов", – приводит слова парламентария Union Radio.

По словам законодателя, перед тем, как обнародовать свои выводы, он провел консультации с рядом экспертов-экономистов, а также изучил доклад парламента по теме внешнего долга.

Реклама

Комментариев со стороны правительства по поводу этих заявлений пока не поступало. Исполнительные власти Венесуэлы уже много лет не публикуют основные экономические показатели страны.

В тренде Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения на Донбассе

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов. Согласно оценкам ООН, Боливарианскую Республику покинули уже более четырех миллионов человек.

Читайте также: Инфляция в Венесуэле за год превысила 130 тысяч процентов

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама