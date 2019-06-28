Сын Мадуро попал под санкции США
Мадуро пользуется поддержкой своего сына и других соратников
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционные списки Николаса Мадуро Герру – сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США – Specially Designated Nationals List – ред), отмечается в документе. Мадуро пользуется поддержкой своего сына и других соратников.
"Минфин США продолжит преследовать родственников тех, кто непосредственно относится к этому незаконному режиму и получает выгоду от коррупции", – отметил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мадуро Герра предпринимал усилия для распространения пропаганды и прибегал к цензуре, получал прибыль от рудников вместе с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес. В начале этого года Мадуро Герра разрабатывал стратегию оказания давления на национальные вооруженные силы Венесуэлы, чтобы отказать в доставке гуманитарной помощи в страну, при этом охарактеризовав (гуманитарную операцию -ред) как попытку подорвать демократию Венесуэлы", – говорится в пресс-релизе Минфина США
После внесения Мадуро Герры в санкционные списки все его активы и структуры, находящиеся в американской юрисдикции, блокируются. Информация о них должна быть передана в Управление по контролю за иностранными активами, отмечается в пресс-релизе.
29-летний Мадуро Герра с 30 июля 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Он также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента страны. В это ведомство входят 10 сотрудников – социологов, специалистов по связям с общественностью, аудиторов. Они проводят инспекции по штатам страны, оценивают процессы общественного управления и выступают с рекомендациями, которые также передаются напрямую президенту страны.
Напомним, что в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. МИД последней по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.
Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.
В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.
Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.
Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.
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