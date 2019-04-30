Гуайдо заявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро – реакция власти

Министр информации заявил, что "небольшая группа предателей" попыталась устроить переворот в стране

Фото: AFP

Председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале "финального этапа" отстранения от власти Николаса Мадуро в Венесуэле. Гуайдо прибыл на базу ВВС в Каракасе вместе с военными.

Перед тем Гуайдо опубликовал видео, на котором выступал в окружении военных и призвал армию присоединиться к протестам против Мадуро. Сторонники Гуайдо намерены провести массовую акцию протеста 1 мая.

В свою очередь министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "небольшая группа предателей" в вооруженных силах попыталась устроить переворот в стране.

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", – написал Родригес в Twitter.

Транспортная развязка расположена в Каракасе рядом с авиабазой "Ла-Карлота". Ранее эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"В настоящее время я встречаюсь с основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода", – написал он в Twitter.

По его словам, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации". Также лидер оппозиции призвал жителей Каракаса собираться у этой авиабазы.

При этом государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.

Напомним, 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

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