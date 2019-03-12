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Государственный банк продал через онлайн-аукцион рекордно дорогой лот

Сегодня, 12:14

Корпус легендарного завода "Арсенал" реализовали без снижения цены

Фото: OpenMarket
Фото: OpenMarket.
Государственный банк продал через онлайн-аукцион рекордно дорогой лот //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/783/902/5c878390244ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/783/902/5c878390244ef.jpg Экономика Корпус легендарного завода "Арсенал" реализовали без снижения цены

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") продал самый дорогой лот в своей истории – корпус № 4 легендарного завода "Арсенал" в Киеве по адресу ул. Московская, 8, принадлежавший Укргазбанку. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Стоимость лота составила 563,7 млн гривен. Прошлым рекордом была продажа логистического центра "Арктика" в с. Софиевская Борщаговка за 195 млн гривен.

На продажу было выставлено нежилое здание общей площадью 37,95 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1,36 га. Лот продали без снижения цены, на торгах зарегистрировались 11 участников. Реализация состоялась в рамках добровольной продажи Укргазбанком непрофильных активов.

"Здание и участок расположены в историческом центре столицы, поэтому это очень выгодная и удачная инвестиция для нового владельца. А мы, в свою очередь, установили очередной рекорд, продав самый дорогой лот. Актив торговался уже у нас достаточно долго, но несмотря ни на что, был продан без снижения цены. В целом государственный Украгазбанк заработал на продажах через нашу площадку уже более миллиарда гривен", – сообщил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Напомним, не так давно Укргазбанк пустил с молотка бизнес-центр в центре Киева. Стартовая цена бизнес-центра составляла 181,257 млн гривен, в ходе торгов она поднялась на миллион.

Ранее сайт "Сегодня" побывал на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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Тег завод, арсенал, здание, СЕТАМ, OpenMarket, Вишнев

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