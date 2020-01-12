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Государственный банк пустит с молотка элеватор: опубликованы фото

12 января, 08:13

Электронные торги назначены на 16 января, а цена лота превышает 100 миллионов гривен

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлен на продажу элеватор в Днепропетровской области. Его продает государственный Ощадбанк, сообщила пресс-служба торговой площадки.

"Ощадбанк на аукционе OpenMarket продает элеваторный комплекс вместимостью 84 700 куб. м для хранения зерновых культур, площадью 2397,42 м2", – говорится в сообщении.

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Аукцион назначен на 16 января. Стартовая цена лота – 107,65 млн гривен.

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"Учитывая быстрые темпы [запланированного] открытия рынка земли в Украине, думаю, этот лот является очень привлекательным активом как для крупных фермерских хозяйств, так и для малых фермеров, которые хотят развивать свое хозяйство", - сказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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Ощадбанк аукционы элеватор СЕТАМ OpenMarket Виктор Вишнев

Источник: Сегодня

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