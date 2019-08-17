Украинцы могут купить Ленина и спортклуб: самые интересные лоты СЕТАМ

Фото: СЕТАМ

Пока "рабочий класс" пытается урвать себе остатки лета, украинские бизнесмены уже готовятся к старту нового делового сезона. Потенциальные покупатели присматриваются к лотам на площадке госпредприятия СЕТАМ, которое проводит аукционы по продаже арестованного имущества. Здесь можно стать владельцем нестандартного оборудования и недвижимости, которые позволят запустить перспективный бизнес. "Сегодня" изучили необычные лоты портала СЕТАМ за лето и выяснили, какое дело можно открыть, благодаря приобретению арестованного имущества.

Объекты

Сейчас у украинцев в тренде здоровый образ жизни, поэтому спортклубы весьма востребованны. Интересные объекты предлагает для покупки и СЕТАМ. Есть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Объект общей площадью 2116,2 кв. м находится в Днепре. Торги запланированы на 29 августа. Стартовая цена — 32 млн грн. Пока заявку на участие в аукционе подал один человек.

Если же у потенциального покупателя есть желание зайти на энергорынок и открыть там новое предприятие,

он может обратить внимание на высоковольтную линию электропередачи. Лот расположен в Сумской области и представляет собой объект длиной 92,8 км, где имеется 329 опор, подстанции. Цена стартовала с 78,8 млн грн, но аукцион, состоявшийся 8 августа, не дошел до финиша, ведь 6 участников не заплатили гарантированный взнос.

Реклама

Читайте также: Через OpenMarket пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен

Искусство

Культурные объекты могут быть интересны для создания нового музея. СЕТАМ предлагает коллекцию уникальных исторических объектов. На площадке можно приобрести, например, 6-тонную бронзовую статую Ленина. Лот находится в Днепропетровской области. Аукцион состоится 28 августа. Стартовая цена — 385,8 тыс. грн. Торги обещают быть оживленными — обладателями Ленина уже хотят стать 12 человек.

Украшением любого музея могут стать и картины, которые ищут новых владельцев на СЕТАМ. Сейчас одним лотом предлагается 18 предметов изобразительного искусства. В их числе — "Тихая мелодия" и "Вьющееся руно" кисти Уильяма Стивена Коулмена, "Пейзаж" Уильяма Бодемана, "Скалистый пейзаж" Жюля Куанье, "Сирень" Петра Кончаловского. Торги назначены 15 августа, стартовая цена — 11,8 млн грн. Картины интересны украинцам не меньше, чем изваяние вождя, на участие в аукционе подали 8 человек.

Благодаря широкому выбору музыкальных инструментов на СЕТАМ можно открыть музыкальный магазинчик или собрать рок-группу. На платформе представлены гитары: одна акустическая и пять электрических. Находятся в Николаеве. Торги состоятся 5 августа. Стартовая цена — от 3,5 грн до 19,1 тыс. грн. Правда, состоятся ли торги, неизвестно, пока все желающие отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса.

При этом новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама