Гречка подорожала в 1,5 раза: антимонопольщики заинтересовались ценами на продукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) анализирует рост цен на продукты в Украине, который начался после введения карантина из-за коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении комитета.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - говорится в сообщении.

При этом в АМКУ обратились к торговым сетям, которые продают товары первой необходимости.

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"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", - отметили в комитете.

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Подробнее о ситуации с ценами на продтовары узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Чеснок и лимон дорожают, зато свекла – дешевая: что происходит с ценами на продукты в карантин".

Напомним, чтобы купить свежие овощи, людям приходится выстаивать очереди в супермаркеты. В период эпидемии рынки закрыты, а в магазины пускают только по несколько человек. Впрочем, в Минэкономики уже заговорили о возобновлении работы рынков.

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