Гройсман: Кризис начался не с коронавируса

Глава Кабинета министров Украины (2016-2019) Владимир Гройсман, который написал открытое письмо к премьеру Денису Шмыгалю , считает, что власти должны показать обществу четкий план противодействия коронавирусу и спасения экономики, которая испытывает влияние внутренних ошибок последних месяцев и общей мировой рецессии. Об этом он сказал в эфире радио "НВ".

"Важно, чтобы Украина получила четкий план того, с чем мы сталкиваемся, и как власть будет действовать. Мы едва ли не единственная страна в Европе, которая так и не положила на стол обществу четкий план действий, что нужно делать и как реагировать", – сказал Гройсман.

По его словам, такие планы разработаны разные – от очень либеральных, нацеленных на тестирование болезни у максимального количества жителей, до жестких – вплоть до полной остановки экономики. Украинцы же не видят никакого плана. Есть только заверения, что имеющийся потенциал – лучший 2008 года или других мировых кризисных периодов.

Вместе с тем, даже такие заверения вызывают сомнение. "Кризис не начался с коронавируса, – сказал Гройсман. – Кризис начался в конце октября-ноября 2019 года. И правительство Гончарука не то, что совершило ошибку, оно вообще ничего не сделало, чтобы остановить падение, сконцентрироваться на экономике и не начинать год с кризиса! То, что мы сейчас получили – это внутренняя экономическая проблема, которую создали за несколько месяцев. И теперь она "накрылась" глобальным экономическим кризисом".

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По мнению Гройсмана, план действий власти должен содержать ответы как минимум на четыре ключевых вопроса. Первый – противодействие болезни. Четкое, решительное, ответственное, стратегически выверенное и без хаотических решений. Второе – экономика.

"Коронавирус пройдет, и когда мы выйдем из карантина, надо будет идти на действующие предприятия, в работающую сферу услуг. Экономика должна поехать дальше", – уверен Гройсман.

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Политик выразил мнение, что наши точки экономического роста – агропроизводство, где мы можем удержать лидерские позиции, развитие промышленности – в частности медицинской, а также людской капитал.

"В Украину возвращаются сотни тысяч работников. Они видели технологии, имеют опыт. И у нас есть шанс создать для этих людей новые возможности, оставить их здесь, дома. Для них нужны кредитные инструменты, чтобы они могли начать свое дело", – предложил Гройсман.

Третий пункт плана – внятная политика. "Этот вопрос надо решить сегодня, не через месяц, когда последствия будут колоссальными. У нас сотни тысяч людей, лишенные зарплаты. У нас есть тысячи украинцев, которые возвращают домой без сбережений. И человек думает – а за что прожить месяц карантина? Я предложил идею, и, кажется, новый глава правительства (Денис Шмыгаль) меня услышал. Речь идет о начислении минимальной зарплаты работникам внебюджетной сферы. Это можно сделать. По моим подсчетам, нужно 500 млн долл. При резервах 25 млрд долл., это не такие большие ресурсы. Тем более, что они все равно пойдут в экономику и будут развивать внутренний спрос", – сказал Гройсман.

Четвертый момент – безопасность. Угроза на востоке никуда не девалась, отметил Гройсман. И так же нужно заботиться о безопасности мирных городов.

Напомним, ранее Владимир Гройсман предложил выплатить украинцам по 4,7 тыс. грн , т.е., по примеру США оказать финансовую поддержку населению страны, которое из-за коронавируса оказалось без средств к существованию.

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