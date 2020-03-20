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"Людям нужно помочь": Гройсман предложил выплатить украинцам по 4,7 тыс. грн

20 марта, 19:22

Станислав Кожемякин

Бывший премьер предложил поддержать украинцев, которые оказались в неоплачиваемом отпуске

Украинские власти должны по примеру США оказать финансовую поддержку населению страны, которое из-за коронавируса оказалось без средств к существованию.

С таким призывом 20 марта к правительству обратился бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что львиная доля жителей страны – преимущественно работники сферы обслуживания – оказались в неоплачиваемом отпуске и теперь думают о том, как и за что им прожить этот период карантина.

"Мы знаем, что у простых людей не так много сбережений – поэтому они нуждаются сегодня финансовой поддержки. Для того, чтобы приобрести для себя минимальный набор продуктов или лекарств. Считаю, государство не должно стоять в стороне от этой острейшей проблемы", – заявил Гройсман на своей странице в Facebook.

В связи с этим он внес конкретное предложение: чтобы правительство приняло решение о выделении таким людям на период карантина ежемесячную оплату в размере минимальной заработной платы (4723 грн).

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"Если подсчитать, то на эти цели нужно сконцентрировать и направить (на первый период) – 500 млн долларов. Это примерно столько же, сколько Национальный банк тратит на валютных торгах за три дня. Но сегодня речь не о валютных долгах, а о том, в чем нуждаются именно люди. И им нужно помочь – это обязанность государства. Государство должно это сделать", – резюмирует экс-премьер.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантинна три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия, отменено авиа-, железнодорожное и межгородское транспортное сообщение.

При этом Верховная Рада пошла навстречу бизнесу и приняла некоторые законы, которые облегчают ношу предпринимателей. Сайт "Сегодня" собрал всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о льготах, послаблениях и других изменениях, которые могут помочь людям пережить вынужденный экономический простой.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин выплаты коронавирус Владимир Гройсман

Источник: Сегодня

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