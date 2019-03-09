Гройсман назвал главный экономический ориентир Кабмина

По словам премьера, правительство продолжит инвестировать ресурсы в дороги и инфраструктуру

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман назвал главный экономический ориентир Кабмина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/369/6eb/5c83696eb948c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/369/6eb/5c83696eb948c.jpg 2019-03-09T09:28:00+02:00 Экономика По словам премьера, правительство продолжит инвестировать ресурсы в дороги и инфраструктуру

Сохранение положительной динамики и ускорение экономического роста более 3% является главным экономическим ориентиром работы Кабинета министров в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры", – заявил он.

Гройсман также добавил, что Кабмин продолжит наводить порядок в образовании и медицине.

"На первичке уже состоялись титанические изменения. Теперь их надо закрепить, ситуация будет улучшаться", – добавил глава Кабмина.

Ранее Гройсман отметил, что "минималка" в Украине за последние три года выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019-м. При этом он уточнил, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.

Премьер-министр также озвучил планы развития Украины на ближайшие три года. Речь идет об увеличении минимальной зарплаты, укреплении экономики и поддержке армии. Он добавил, что в Украину идет все больше иностранных инвесторов строить новые фабрики и заводы:

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