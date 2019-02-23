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Гройсман: Минимальная зарплата в Украине выросла втрое

Сегодня, 13:07

Гройсман напомнил, что за три года уровень минимальной зарплаты повысился в три раза

Фото: Сегодня
Гройсман: Минимальная зарплата в Украине выросла втрое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg Экономика Гройсман напомнил, что за три года уровень минимальной зарплаты повысился в три раза

Минимальная заработная плата в Украине за последние три года выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост – в три раза", – подчеркнул глава правительства.

Также он добавил, что такую же динамику показала и средняя заработная плата, которая в долларовом эквиваленте превысила 380 долларов, хотя еще три года тому назад была вдвое меньшей.

"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад. Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%", – подчеркнул премьер.

Глава правительства заявил также, что необходимо продолжать определенную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.

Ранее мы сообщали о том, что, по словам Гройсмана, Украина должна отдать кредиторам четверть годового бюджета - 417 миллиардов гривен. Однако, по его мнению, страна справится с такой нагрузкой, как справилась в выплатами по государственному долгу в 2018 году.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, что украинцев ожидает подорожание доллара. Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года.

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Тег зарплата, Гройсман, минимальная зарплата

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