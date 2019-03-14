Гройсман назвал объем капитальных инвестиций в экономику Украины
По словам премьера, задача Кабмина – обеспечить рост экономики на уровне выше 5%
Капитальные инвестиции в реальный сектор экономики Украины по итогам 2018 года превысили 520 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Только за прошедший 2018 год капитальных инвестиций в реальный сектор экономики привлечено больше 520 млрд гривен. Это новые рабочие места, новые технологии", – сказал глава правительства на заседании Совета регионального развития Харьковской области.
Он также назвал задачу Кабинета министров на 2019 год – обеспечить рост национальной экономики на уровне выше 5%.
Напомним, по данным Национального банка Украины, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 2,4 млрд долларов, тогда как за 2017-й – 2,6 млрд долларов. В то же время, по сообщению пресс-службы Кабинета министров, в 2018 году прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,5 млрд долларов. И по сравнению с 2017-м выросли на 8%.
О том, как обстоят дела с инвестициями в Украине, сообщил "Сегодня" первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов: О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым.
Ранее Гройсман заявил, что сохранение положительной динамики и ускорение экономического роста более 3% является главным экономическим ориентиром работы Кабмина в 2019 году.
Премьер-министр также раскрыл планы развития Украины на ближайшие три года. Речь идет об увеличении минимальной зарплаты, укреплении экономики и поддержке армии. Он добавил, что в Украину идет все больше иностранных инвесторов строить новые фабрики и заводы:
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