Гройсман обнародовал доходы за год

По сравнению с 2017-м в прошлом году доходы премьера сократились почти в два раза

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман обнародовал доходы за год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg 2019-03-31T16:33:00+03:00 Экономика По сравнению с 2017-м в прошлом году доходы премьера сократились почти в два раза

Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию о доходах, полученных за 2018 год. Об этом 31 марта сообщается на правительственном портале.

Общая сумма начисленного дохода составляет 9,37 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что начисленный доход премьера в 2017 году составлял 17,1 млн грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости.

Согласно декларации, в прошлом году доход Гройсмана состоял из заработной платы на должности премьер-министра – 443,4 тыс. грн, доходов от предоставления недвижимого имущества, приобретенного до 2006 года, в аренду – почти 5,2 млн грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 3,73 млн грн.

"В прошлом году также не произошло изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине проходят выборы президента. Премьер-министр Владимир Гройсман голосовал в Виннице.

Подробнее о выборах читайте в материале "Сегодня": "Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео".

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