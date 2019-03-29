Выборы президента: сайт "Сегодня" будет вести хронику событий
Следим за ходом событий в онлайн-режиме
В воскресенье, 31 марта 2019 года в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 20.00.
Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.
Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.
Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.
Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента: сайт "Сегодня" будет вести хронику событий". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"