Выборы президента: сайт "Сегодня" будет вести хронику событий

Следим за ходом событий в онлайн-режиме

Фото: Сегодня

Выборы президента: сайт "Сегодня" будет вести хронику событий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/381/9ac/5c93819ac0992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/381/9ac/5c93819ac0992.jpg 2019-03-29T10:02:00+02:00 Новости Следим за ходом событий в онлайн-режиме

В воскресенье, 31 марта 2019 года в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 20.00.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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