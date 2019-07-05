Гройсман объяснил, как рост пенсий повлияет на субсидии
Субсидия за двухкомнатную квартиру может достигать 1600 грн, рассказал премьер
Нынешнее повышение пенсий 2,5 млн украинских пенсионеров, которые получали маленькую зарплату, но имели большой стаж, а также будущий массовый перерасчет для всех категорий пенсионеров не должны повлиять на уровень начисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом премьер-министра Владимир Гройсман заявил в эфире программы "Главная Тема. Выбор" на телеканале "Украина".
Он привел в качестве примера историю пенсионера, который получает 1768 грн пенсии, живет в двухкомнатной квартире и платит коммунальные услуги, хотя их должен покрывать механизм субсидий.
"Правительство монетизировало субсидии и теперь люди получают их натуральными средствами. При таких низких доходах этот человек может и имеет право претендовать на субсидию, и она может равняться приблизительно 1500-1600 грн. И тогда у человека будут полностью покрываться коммунальные услуги", – объяснил глава правительства.
"Если человек в силу каких-либо обстоятельств не подпадает под общую систему получения субсидий, органы социальной защиты в его населенном пункте имеют право принимать индивидуальное решение, чтобы войти в положение конкретного человека, не отказывать ему, а наоборот – помочь, вовлечь его в систему субсидий", – рассказал премьер.
Гройсман напомнил, что средства на субсидии есть, и призвал органы социальной защиты в ндивидуальных случаях не обращать внимания на число зарегистрированных в жилище лиц, а принимать решение в пользу людей, нуждающихся в поддержке.
"Тогда это буде правильно. Т.е., с одной стороны – пенсия, с другой – субсидия, и это будет больший доход для человека, чтобы иметь определенные суммы на жизнь. Подчеркиваю, один из важнейших приоритетов (правительства. – Ред. ) – это системное дальнейшее увеличение пенсий", – подытожил Гройсман.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Гройсман рассказал: украинским пенсионерам с маленькой зарплатой, но большим стажем, с июля 2019 года повысили пенсии, а в марте 2020 года состоится массовый перерасчет остальных категорий пенсионеров .
Также писалось, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2019 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.
Июльское повышение стало пятым по счету. Гройсман ранее назвал его очередным шагом изменений в пенсионной системе.
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