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Гройсман объяснил, как рост пенсий повлияет на субсидии

5 июля, 21:30

Субсидия за двухкомнатную квартиру может достигать 1600 грн, рассказал премьер

Фото: Кабинет министров Украины

Нынешнее повышение пенсий 2,5 млн украинских пенсионеров, которые получали маленькую зарплату, но имели большой стаж, а также будущий массовый перерасчет для всех категорий пенсионеров не должны повлиять на уровень начисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер-министра Владимир Гройсман заявил в эфире программы "Главная Тема. Выбор" на телеканале "Украина".

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Он привел в качестве примера историю пенсионера, который получает 1768 грн пенсии, живет в двухкомнатной квартире и платит коммунальные услуги, хотя их должен покрывать механизм субсидий.

"Правительство монетизировало субсидии и теперь люди получают их натуральными средствами. При таких низких доходах этот человек может и имеет право претендовать на субсидию, и она может равняться приблизительно 1500-1600 грн. И тогда у человека будут полностью покрываться коммунальные услуги", – объяснил глава правительства.

"Если человек в силу каких-либо обстоятельств не подпадает под общую систему получения субсидий, органы социальной защиты в его населенном пункте имеют право принимать индивидуальное решение, чтобы войти в положение конкретного человека, не отказывать ему, а наоборот – помочь, вовлечь его в систему субсидий", – рассказал премьер.

Гройсман напомнил, что средства на субсидии есть, и призвал органы социальной защиты в ндивидуальных случаях не обращать внимания на число зарегистрированных в жилище лиц, а принимать решение в пользу людей, нуждающихся в поддержке.

"Тогда это буде правильно. Т.е., с одной стороны – пенсия, с другой – субсидия, и это будет больший доход для человека, чтобы иметь определенные суммы на жизнь. Подчеркиваю, один из важнейших приоритетов (правительства. – Ред. ) – это системное дальнейшее увеличение пенсий", – подытожил Гройсман.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Гройсман рассказал: украинским пенсионерам с маленькой зарплатой, но большим стажем, с июля 2019 года повысили пенсии, а в марте 2020 года состоится массовый перерасчет остальных категорий пенсионеров .

Также писалось, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2019 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение стало пятым по счету. Гройсман ранее назвал его очередным шагом изменений в пенсионной системе.


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Тег коммуналка, пенсии, субсидии, Гройсман, монетизация, индексация пенсий

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