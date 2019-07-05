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Гройсман озвучил главную задачу по пенсиям

5 июля, 20:39

Премьер-министр также анонсировал два шага по увеличению пенсий в 2020 году

Фото: Сегодня

С июля 2019 года украинским пенсионерам, которые получали маленькую зарплату, но имеют большой стаж, повысили пенсии, а в марте 2020 года состоится массовый перерасчет для всех категорий пенсионеров. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина".

"Наша главная задача в 2019 году – сделать так, чтобы тем людям, которые имели маленькие зарплаты и достаточно большой стаж, поднять пенсии. Потому что они сегодня имеют по 30-40 лет рабочего стажа, а имеют пенсии в полторы тысячи гривен. И мы пошли на этот шаг, и с июля такие пенсионеры получат пенсии не менее 2000 гривен", – подчеркнул он.

Гройсман добавил, что в следующем году планируется еще два шага по увеличению пенсионных выплат в стране.

"Следующий перерасчет пенсий будет для военных пенсионеров на 25%, и 1 марта 2020 года будет перерасчет массовый, уже в третий раз для всех категорий населения", – заключил премьер-министр.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2019 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение стало пятым по счету. Гройсман ранее назвал его очередным шагом изменений в пенсионной системе.


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Тег пенсии, Гройсман

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Сегодня

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