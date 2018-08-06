Коррупция на таможне "съедает" больше, чем Украина хочет взять в долг – СМИ

В Украине начинают активно бороться с коррупцией на таможне, из-за которой страна ежегодно теряет более 4 миллиардов евро. Как отмечают аналитики Süddeutsche Zeitung, это больше одной десятой всей доходной части бюджета и вдвое больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка, пишет Deutsche Welle.

Опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, Süddeutsche Zeitung описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин.

"Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики "превращаются" в щетки или зеркала – и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро", – отмечают аналитики издания.

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В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

"Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции", – отмечают аналитики.

Согласно результатам проведенного Pricewaterhouse Coopers (PwC) опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний – в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Напомним, итоги работы таможни в июне-июле 2018 года свидетельствуют о том, что борьба с контрабандой в Украине дает ощутимые результаты. Как сообщили в ГФС и Кабмине, за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн. Как отметил Продан, средние за день поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн.

Кроме того, с момента старта инициативы "Украина без контрабанды" – с 21 июня по 30 июля, – государственная казна получила 37,5 млрд грн таможенных платежей, а фактические поступления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли почти на 6 млрд грн.