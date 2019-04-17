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Гройсман озвучил план Кабмина по "минималке"

Сегодня, 13:13

По словам премьера, за три года минимальная зарплата выросла втрое

Фото: Кабинет министров Украины

Минимальная зарплата в Украине за три года выросла в три раза – с 1378 грн до 4173 грн, но одна должна увеличиться еще в два раза.

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

"И это не бравада цифрами. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, но надо двигаться быстрее… Я бы хотел, чтобы мы достигли с помощью реального экономического роста минимальной заработной платы вдвое больше, чем сегодня. А средняя заработная плата в стране должна быть равна двум минимальным заработным платам, которые мы будем иметь в будущем", – подчеркнул он.

Инфографика: Владимир Гройсман / Twitter
Инфографика: Владимир Гройсман / Twitter

Ранее экономический эксперт Александр Охрименко заявил в комментарии "Сегодня", что минимальной зарплаты в размере 300 долларов в Украине не будет еще пять-семь лет

Также журналисты "Сегодня" разбирались, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году. Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го:

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Тег Кабмин, Гройсман, минимальная зарплата, минималка

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Сегодня

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