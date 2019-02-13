"Минималка" 300 долларов: эксперт объяснил, когда украинцам ждать роста зарплат

Быстрый подъем уровня зарплаты грозит ростом цен, предупреждает специалист

Фото pixabay. Фото: Pixabay

"Минималка" 300 долларов: эксперт объяснил, когда украинцам ждать роста зарплат Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/457/604/5c54576047a5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/457/604/5c54576047a5c.jpg 2019-02-13T17:21:00+02:00 Экономика Быстрый подъем уровня зарплаты грозит ростом цен, предупреждает специалист

Минимальной зарплаты в размере 300 долларов не будет еще 5-7 лет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его словам, можно быстрее добиться такого уровня "минималки", но это чревато ростом цен.

"Можно искусственно поднять зарплату за счет эмиссии гривни, но тогда цены вырастут больше, чем сама зарплата. Произойдет девальвация и, если вы пересчитаете, то будет та же сумма", – говорит Охрименко.

А вот без рисков рост зарплаты возможен спустя годы. Для этого, к примеру, необходимо создать комфортные условия для европейских бизнесменов, которые могли бы заходить в Украину и открывать предприятия.

"Можно поменять работу местных органов власти, чтобы инвесторы из ЕС, малый и средний бизнес, могли без проблем и задержек открыть на территории Украины цех, представительство, склад. В результате, вырастет количество рабочих мест, вырастет заработная плата, будет спрос на рабочую силу. Укрепится украинский бизнес, который будет сотрудничать с европейскими компаниями, создавать новые рабочие места и повышать зарплату", – продолжает эксперт.

Также этого можно добиться, запустив кредитование украинского бизнеса.

"Можно сделать так, чтобы бизнес мог получать нормальное количество кредитов по нормальной ставке. Тогда он будет развиваться, что приведет к спросу на рабочую силу и росту зарплат", – добавляет Охрименко.

Напомним, с 1 января 2019 года, минимальная зарплата в Украине выросла до 4170 гривен, то есть на 447 грн. С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена сразу вдвое - с 1600 до 3200 грн.

А средняя номинальная заработная плата в декабре 2018 года впервые превысила отметку в 10 тысяч гривен и составила 10 573 грн. Таким образом, что за год средняя зарплата выросла на 20,5%, тогда как инфляция оказалась на уровне 9,8%.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.