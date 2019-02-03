Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

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Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5f4/954/5c55f4954e551.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5f4/954/5c55f4954e551.jpg 2019-02-03T07:51:00+02:00 Экономика Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Средняя номинальная заработная плата в декабре 2018 года впервые превысила отметку в 10 тысяч гривен и составила по итогам месяца 10 573 грн. Получается, что за год средняя зарплата выросла на 20,5%, тогда как инфляция оказалась на уровне 9,8%.

Если говорить об отдельных видах экономической деятельности, традиционно самая высокая средняя зарплата у финансистов и страховщиков – 18 088 грн за декабрь. Причем их зарплаты выросли больше, чем в среднем по стране: на 21,4%. На втором месте по уровню зарплат – госуправление и оборона – 17 192 грн в декабре 2018-го, +19% за год. Третье место по уровню зарплат продолжают удерживать работники сферы информации и коммуникации, куда относятся и программисты. По данным Госстата, за декабрь 2018 года средние зарплаты у них составили 15 518 грн. Хотя, как недавно писал сайт "Сегодня", по данным опроса работников сферы IT, их средние зарплаты осенью прошлого года уже достигли 1900 долларов, или свыше 50 тыс. грн.

Самые низкие средние зарплаты по итогам 2018 года насчитали работникам общепита (графа "Временное размещение и организация питания") – 6801 грн, за год прибавка составила всего 15,7%. На втором месте с конца – медики и соцработники, средняя зарплата которых в декабре составила 7340 грн (причем начисленная, т. е. без вычета налогов). За год зарплаты в этой отрасли поднялись на 19%.

Обещание насчет 10 тысяч выполнить удалось

О том, что в 2018 года средняя зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен, в свое время заявляли премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, президент Петр Порошенко и др. Как видим, эти их прогнозы оправдались, хотя первоначально ожидалось, что показатель в 10 тысяч может быть достигнут в октябре-ноябре.

Впрочем, осенью у многих еще оставались сомнения в том, что обещанный показатель вообще удастся получить до конца года. Средняя зарплата за ноябрь, по данным Госстата, была почти на полторы тысячи меньше декабрьской – 9161 грн.

Однако декабрь – необычный месяц в плане зарплат. Благодаря тому, что многие предприятия стараются порадовать сотрудников деньгами перед праздниками и несколько сдвигают графики выплат, а также из-за того, что под конец года обычно подгадывают премии, "тринадцатые зарплаты" и прочие материальные блага, показатель зарплат за декабрь всегда получается намного выше, чем за другие месяцы. После этого, в январе, обычно следует заметное "проседание" показателей, так что побить декабрьский "рекорд" часто удается лишь весной, а то и к лету. Например, показателя начисленной зарплаты за декабрь 2016 года удалось достичь только в марте 2017-го, показателя за декабрь 2017-го – только в июне 2018-го.

"Проседание" январской зарплаты в 2017 году, по сравнению с декабрем 2016-го составило 7,2%, за январь 2018-го, по сравнению с декабрем 2017-го, – 12,14%. Если зарплата за январь 2019-го окажется хоть на 10% меньше декабрьской – значит, год мы начнем с показателем средних зарплат, который опять будет ниже 10 тысяч.

В 2019-м зарплаты решили не повышать?

Такой вопрос возникает, когда сравниваешь декабрьскую статистику по зарплатам и прогнозы политиков на 2019 год.

Так, накануне Нового года премьер-министр Владимир Гроймсан заявил, что средняя зарплата в 2019 году поднимется до… 10,5 тыс. грн. А если в экономике все будет хорошо, то даже больше, сказал премьер.

Напомним, 10,5 тыс. грн – такой была средняя зарплата в декабре. Даже больше – 10 573 грн. Значит ли это, что украинцам не стоит рассчитывать на существенные прибавки в текущем году?

В последние годы средняя зарплата повышалась не меньше чем на 2000 грн в год. Как писала "Сегодня", эксперты считают, что и в 2019 году средняя зарплата вырастет на 15-17%, а при благоприятной экономической ситуации и на 20-25%. В абсолютных цифрах это значило бы, что к концу года средняя начисленная зарплата в Украине должна составить не меньше 12,2 тыс. грн. А по оптимистичным прогнозам – все 13 тысяч.

В то же время в НБУ прогнозируют, что темпы роста зарплат в 2019 году все же сократятся по сравнению с прошлым годом. В последнем отчете НБУ о финансовой стабильности за 2018 год отмечается: "Конкурируя за работников, предприятия были вынуждены значительно поднимать зарплаты. Больше всего расходы на персонал выросли в транспортной отрасли, легкой промышленности, машиностроении, несколько меньше – в сельском хозяйстве и производстве строительных материалов. В 2019 году НБУ ожидает снижения интенсивности трудовой миграции, что замедлит повышение зарплат".

Также в НБУ называют и другие причины, из-за которых рассчитывать на активный рост зарплат в 2019 году не приходится. "В 2019 году возможно замедление реальных доходов населения из-за низких темпов роста ВВП и жесткой фискальной политики, что будет ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере", – говорится в том же отчете НБУ.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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