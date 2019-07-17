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Гройсман озвучил возможности роста "минималки" и средней зарплаты

17 июля, 12:29

По словам премьера, поднять минимальную зарплату позволяет экономика

Фото: Кабинет министров Украины

Несмотря на обеспокоенность Всемирного банка относительно скорости роста "минималки" в Украине, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что нынешнее состояние экономики позволяет в 2020 году увеличить минимальную заработную плату до 5500 грн. 

При этом, по его словам, средняя зарплата по стране в долларовом эквиваленте в течение двух лет может вырасти до 620 долларов.

"Мы опираемся на реальные возможности экономики. Я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173, а 5500 грн. Средняя зарплата в течение двух лет будет 620 долларов", – заявил 17 июля Гройсман на заседании правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2016 года была на уровне 1378 гривен (55 долларов), а к 1 января 2019 года увеличилась до 4173 гривен (150 долларов).

Кроме того, по данным Государственной службы статистики, в мае 2019 года средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций составила 10 239 грн.

В то же время журналисты "Сегодня" выяснили реальные заработки депутатов в Верховной Раде:


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Тег средняя зарплата, Гройсман, рост ВВП, минималка

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Источник:

УНИАН

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