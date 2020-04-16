Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12/12

Налоговую нагрузку на бизнес нужно снизить, говорит экс-премьер

Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей, которая предусматривает введение на 12 месяцев ежеквартального графика выплат начисленных платежей на уровне 25%-50%-75%-100% и погашение остатка платежей в следующие 12 месяцев. По мнению политика, это позволит не только поддержать работающие предприятия и сохранить рабочие места, но и восстановить экономические процессы в стране после жесткого карантина.

В эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" , которая выходит на телеканале "Украина 24", Владимир Гройсман отметил, что его предложение – вполне реально для выполнения.

"Сейчас у предприятий возникает проблема уплаты налогов. Мое предложение – сделать программу "12/12". Первый год – после карантина – дать возможность платить налоги ежеквартально на уровне 25% от налогов, должны платить (а далее – 50%, 75% и 100%). Это позволит снизить налоговую нагрузку, – сказал Гройсман. – А следующие 12 месяцев – возвращать остальные равными частями. Это поддержка для предприятий, чтобы они смогли сохранить занятость. Остановленное предприятие будет стоить в разы дороже".

Гройсман отметил, что именно такое решение – шаг, который нужен украинцам, и который в плоскости предложений, которые уже высказывал политик. Речь о "нулевых" кредитах для поддержки бизнеса в случае сохранения занятости, введении выплат на уровне минимальной зарплаты для тех, кто потерял работу, а также дополнительной доплаты на уровне 22% (уровне ЕСВ) для работников магазинов, аптек, заправок и т.д..

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Одновременно Гройсман назвал источники средств, которые могут обеспечить выплаты и поддержать финансовую систему страны.

"Международный валютный фонд – раз, Всемирный банк – два, ЕС – три. Мы ассоциированный член ЕС, но инструменты сотрудничества (с ЕС) используются сегодня неэффективно", – добавил Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Гройсман просил Раду поддержать людей, которые потеряли работу из-за карантина .

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