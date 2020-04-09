Гройсман просит Раду поддержать людей, которые потеряли работу из-за карантина

На ​​внеочередном заседании Рады нужно повысить зарплаты - аптекарям, транспортникам и продавцам

Государство путем принятия соответствующих решений – прежде всего на уровне Верховной Рады – должно поддержать людей, которые сегодня лишились работы и доходов, а также пенсионеров, пребывающих в группе риска, и поддержать предприятия.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

По его словам, надо отметить "тихих героев" – работников магазинов, заправок, аптек, водителей общественного транспорта.

"Было бы справедливо, чтобы государство, в дополнение к их зарплатам, выделило "плюс" 22%. Чтобы они чувствовали финансовую поддержку", – предложил Гройсман.

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По его словам, для людей, которые потеряли работу из-за карантина, поддержка должна составлять 4723 грн.

"Надо принять решение, чтобы эти люди получили поддержку хотя бы на уровне минимальной зарплаты. А для тех предприятий, которые не имеют возможностей работать, надо проработать программу нулевой ставки по кредитам. Возможности есть", – отметил Гройсман.

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Он отметил, что экономические вызовы должны быть серьезно восприняты государством и должен быть план выхода из кризисов, с которыми сталкивается страна.

Напомним, несколькими днями ранее Гройсман заявил, что главная цель – исправить ситуацию в государстве .

Также сообщалось, что ранее Гройсман заявил: власть должна разработать и предоставить план преодоления кризиса сразу по нескольким направлениям.

Кроме того, Гройсман считает, что кризис начался не с коронавируса.

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