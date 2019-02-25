Гройсман раскрыл детали нового этапа пенсионной реформы

По словам премьера, главная задача – преодолеть бедность пенсионеров

Владимир Гройсман, фото: kmu.gov.ua.

Гройсман раскрыл детали нового этапа пенсионной реформы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3cf/5fa/5c73cf5face23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3cf/5fa/5c73cf5face23.jpg 2019-02-25T13:34:00+02:00 Экономика По словам премьера, главная задача – преодолеть бедность пенсионеров

Кабинет министров Украины начинает новый этап пенсионной реформы – внедрение автоматической ежегодной индексации выплат с целью повышения доходов украинских пенсионеров.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсий, в котором также участвовал президент Петр Порошенко, информирует сегодня, 25 февраля, пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что с 1 марта состоится индексация пенсий, а в дальнейшем такое повышение будет автоматическим. Кроме того, в 2019 году доплату получат пенсионеры с большим трудовым стажем.

"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стояла задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали. И с октября 2017 года мы начали пересчет пенсий. Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов – бедность пенсионеров ", – заявил Гройсман.

Напомним, на этом же совещании президент Петр Порошенко заявил, что рост пенсий с 1 марта коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева добавил, что среднее повышение пенсий составит 255 гривен.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января минимальная пенсия повысилась для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превысил 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, дважды будет пересчитан минимальный размер пенсий (с 1 июля и с 1 декабря)

В Пенсионном фонде сообщали, что по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров:

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