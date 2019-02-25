Гройсман раскрыл детали нового этапа пенсионной реформы
По словам премьера, главная задача – преодолеть бедность пенсионеров
Кабинет министров Украины начинает новый этап пенсионной реформы – внедрение автоматической ежегодной индексации выплат с целью повышения доходов украинских пенсионеров.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсий, в котором также участвовал президент Петр Порошенко, информирует сегодня, 25 февраля, пресс-служба правительства.
В сообщении отмечается, что с 1 марта состоится индексация пенсий, а в дальнейшем такое повышение будет автоматическим. Кроме того, в 2019 году доплату получат пенсионеры с большим трудовым стажем.
"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стояла задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали. И с октября 2017 года мы начали пересчет пенсий. Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов – бедность пенсионеров ", – заявил Гройсман.
Напомним, на этом же совещании президент Петр Порошенко заявил, что рост пенсий с 1 марта коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева добавил, что среднее повышение пенсий составит 255 гривен.
Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января минимальная пенсия повысилась для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превысил 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, дважды будет пересчитан минимальный размер пенсий (с 1 июля и с 1 декабря)
В Пенсионном фонде сообщали, что по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров:
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