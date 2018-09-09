Гройсман рассказал, когда повысится новая "минималка"

Сегодня, 22:44

Также с нового года вырастет и пенсия


Очередное повышение минимальной зарплаты произойдет с нового года.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Почти на полтысячи. С трех тысяч семисот двадцати трех гривен до четырех тысяч ста семидесяти. Гройсман заверил – деньги для повышения в новом бюджете уже закладывают. Также с нового года вырастет и пенсия.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко призывал правительство повысить минимальную зарплату второй раз за год – до 4100-4200 грн. "Ми повысили в начале года минимальную зарплату с 1600 до 3200 гривен. Это правильное решение, и его необходимо продолжить. По итогам улучшения инвестиционнного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия либо трех кварталов и принять повышение минимальной заработной платы до 4100 гривен", – говорил глава государства.

Как известно, минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Кроме того, Госстат подсчитал среднюю "получку" в стране и оказалось, что украинцам повысили зарплаты. Реальная заработная плата в Украине по итогам июля 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с июлем 2017 года. По сравнению с июнем-2018 зарплата выросла на 0,3%.
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Источник:

"Сегодня"

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