Гройсман сообщил, сколько украинцев воспользовались "Доступными лекарствами"

По словам премьера, в реестре сейчас 258 препаратов

Фото: Кабинет министров Украины

Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства". Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Благодаря "Доступным лекарствам" человек может не прерывать курс из-за нехватки денег, то есть лечение стало более системным… Сейчас в реестре 258 препаратов, больные могут получить полностью бесплатно или с небольшой доплатой", – сообщил глава правительства.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила, что данная программа упростила украинцам доступ к лечению и помогла снизить цены на препараты.

Напомним, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с рецептом в аптеку, которая находится в пределах своей области, города или района и участвует в данной программе. "Доступные лекарства" можно найти в более 8 тыс. аптек по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доступные лекарства" будут выдавать по новым правилам.

С 1 апреля 2019 года госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными.

Кроме того, в этом году в правительстве увеличили финансирование программы "Доступные лекарства" до 1 млрд гривен:

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