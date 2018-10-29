"Доступные лекарства" будут выдавать по новым правилам

Через полгода украинцы смогут получить медикаменты по программе "Доступные лекарства" в любой аптеке страны — новые правила начнут действовать с 1 апреля 2019 года. Еще одно важное новшество — получить препараты от трех категорий заболеваний (сердечно-сосудистые, диабет ІІ типа, бронхиальная астма) можно будет по электронному рецепту. Он войдет в обиход в рамках медреформы наряду с электронными медицинскими картами, электронными направлениями к узким специалистам и электронными больничными.

Напомним, сейчас, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с бумажным рецептом в аптеку, которая участвует в программе. Причем только в пределах своей области, города или района. "Доступные лекарства" сейчас можно найти в 8003 аптеках по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Последние и возмещают стоимость лекарств средствами, которые Минздрав переправляет из госбюджета.

"За полтора года программы уже более 6,5 млн пациентов получили качественные лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Мы возместили стоимость более 28 млн рецептов на сумму 1 млрд 300 тыс. гривен", — заявила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Грядущие же изменения связаны с тем, что с 2019-го над программой "Доступные лекарства" возьмет шефство Национальная служба здоровья (НСЗУ).

"С 1 апреля 2019 года программа "Доступные лекарства будет преобразована в классическую программу реимбурсации лекарственных средств. Субвенцию на нее будут получать не местные органы власти, а НСЗУ будет контрактовать со всеми аптеками", — сказал председатель НСЗУ Олег Петренко.

То есть это означает, что с апреля украинцы смогут взять необходимые лекарства в любой аптеке страны без привязки к территории, а НСЗУ напрямую уже оплатит каждой аптеке стоимость препаратов.

Какие лекарства доступны

На сегодняшний день в программе участвует 261 препарат для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом ІІ типа и бронхиальной астмой.

"Сейчас по ней можно получить 261 препарат, из них 59 — полностью бесплатно. 202 препарата украинцы могут получить в аптеке с незначительной доплатой. В среднем эта доплата составляет около 30% от стоимости препарата", — заявляют в Кабмине.

От бронхиальной астмы лекарства предлагают на основе трех действующих веществ: будесонида, беклометазона и сальбутамола. Для людей, страдающих диабетом ІІ типа, лекарства на основе гликлазида, глибенкламида и метформина. Для сердечников доступны препараты на основе 17 действующих веществ: амиодарона, атенолола, гидрохлортиазида и других. Ознакомиться с полным перечнем препаратов, а также узнать, полностью ли они бесплатные, можно на сайте liky.gov.ua. Там же можно узнать и адреса аптек, работающих по госпрограмме.