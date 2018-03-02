Гройсман созвал экстренное заседание Кабмина

Сегодня, 18:43

Заседание правительства начнется в ближайшее время

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман созвал экстренное заседание Кабинета министров из-за ситуации с отказом России поставлять газ Украины. Заседание правительства начнется в ближайшее время.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В ответ, "Газпром" отказался поставлять газ Украине и заявил о намерении расторгнуть контракт.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев прикрутить на несколько дней в своих домах температуру на один градус в ответ на то, что российский "Газпром" снизил подачу газа.

По его словам, такой ответ украинцев позволит разрушить коварный сценарий Кремля.

"Прикрутить – важная инициатива "Нафтогаза Украины", который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах", – написал глава государства.
газпром, нафтогаз, Гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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