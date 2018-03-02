Срыв поставок газа из России: Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже

"Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Поставил два четких вопроса. Первый – не допустить любых технических сбоев, второй – найти другие варианты поставки газа. Задача заключается в том, чтобы не допустить системных технических сбоев", – сказал Гройсман.

По словам украинского премьера, российская сторона перешла к шантажу.

"После проигрыша в Стокгольмском арбитраже Украине по контракту 2009 года "Газпром", как всегда, перешел к шантажу как Европы, так и Украины, снизив давление в системе подачи газа", – отметил Гройсман.

Накануне, 1 марта, российский "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что еще не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража.

Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.