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Гройсман заверил, что цена на газ для населения осенью подниматься не будет

7 июля, 21:18

По словам премьера, цены – в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены

Фото: Кабинет министров Украины

Цена на газ для населения осенью подниматься не будет, обещает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Что касается цены на газ. Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены – в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас (газа в газохранилищах – ред.) сейчас, на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов. в воскресенье.

Он подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.

Он пообещал, что будет делать все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".

Новости "Сегодня" сообщали, что цена на газ для населения, которую установил на июнь "Нафтогаз" без НДС, стоимости доставки и наценки поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м. Это произошло из-за решения правительства изменить механизм формирования цены для населения и теплокоммунэнерго. При этом конечная цена на газ отличается в каждом регионе Украины.

Позже в Кабинете министров анонсировали новое снижение цен на газ:


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Тег газ, отопительный сезон, цена на газ, Гройсман

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Источник:

Интерфакс-Украина

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