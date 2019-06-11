Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Кабмин изменил формулу цены на газ для населения

11 июня, 17:08

Постановление правительства опубликовано в газете "Урядовый курьер"

Фото: Pixabay

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), чтобы максимально снизить его стоимость для граждан.

Соответствующее постановление правительства № 485 от 5 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер" во вторник.

Читайте также

Правительство обязало "Нафтогаз Украины" при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных:

  1. Средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).
  2. Cредневзвешенная цена месячного ресурса газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.
  3. Cредняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.
  4. Цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по спецобязательствам (ПСО).

Новости "Сегодня" сообщали, что 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения. В ответ компания отчиталась о цене на июль, а не июнь. В сообщении говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7600 до 8200 грн за 1000 куб. м газа.

Напомним, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн. В Кабмине заявили, что июньская цена должна уменьшиться еще на 800-900 грн.

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Например, в июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн. Конечный тариф сформировался из нескольких составляющих:

  • оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;
  • наценка поставщика – 157,48 грн;
  • тариф на транспортировку газа – 157,19 грн;
  • стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя) у "Николаевгаза" – 730,5 грн;
  • налог на добавленную стоимость (20%) – 1468,83 грн.

Итого: 6299 + 157,48 + 157,19 + 730,5 + 1468,83 = 8813 грн – цена на газ для потребителей "Николаевгаза".

Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин изменил формулу цены на газ для населения". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Газ для населения должен подешеветь: в Кабмине назвали условие

7 июня, 13:01

Насалик напомнил об обязательствах "Нафтогаза Украины"

"Нафтогаз" ответил Гройсману на критику из-за цен на газ

5 июня, 18:24

В компании объяснили, что уже снизили оптовую цену на газ на июль

Гройсман призвал проверить формулу "Нафтогаза" по цене на газ

5 июня, 12:55

Его заявление прозвучало на заседании правительства

Гройсман раскритиковал цены на газ и назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом"

5 июня, 12:16

Премьер-министр назвал действия компании недопустимыми

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Как спастись от клещей

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Меган Маркл рискует повторить судьбу принцессы Дианы

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь