Кабмин изменил формулу цены на газ для населения

Постановление правительства опубликовано в газете "Урядовый курьер"

Фото: Pixabay

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), чтобы максимально снизить его стоимость для граждан.

Соответствующее постановление правительства № 485 от 5 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер" во вторник.

Правительство обязало "Нафтогаз Украины" при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных:

Средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли). Cредневзвешенная цена месячного ресурса газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца. Cредняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению. Цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по спецобязательствам (ПСО).

Новости "Сегодня" сообщали, что 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения. В ответ компания отчиталась о цене на июль, а не июнь. В сообщении говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7600 до 8200 грн за 1000 куб. м газа.

Напомним, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн. В Кабмине заявили, что июньская цена должна уменьшиться еще на 800-900 грн.

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Например, в июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн. Конечный тариф сформировался из нескольких составляющих:

оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;

наценка поставщика – 157,48 грн;

тариф на транспортировку газа – 157,19 грн;

стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя) у "Николаевгаза" – 730,5 грн;

налог на добавленную стоимость (20%) – 1468,83 грн.

Итого: 6299 + 157,48 + 157,19 + 730,5 + 1468,83 = 8813 грн – цена на газ для потребителей "Николаевгаза".

Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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