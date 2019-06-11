Кабмин изменил формулу цены на газ для населения
Постановление правительства опубликовано в газете "Урядовый курьер"
Кабинет министров изменил механизм формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), чтобы максимально снизить его стоимость для граждан.
Соответствующее постановление правительства № 485 от 5 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер" во вторник.
Правительство обязало "Нафтогаз Украины" при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных:
- Средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).
- Cредневзвешенная цена месячного ресурса газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.
- Cредняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.
- Цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по спецобязательствам (ПСО).
Новости "Сегодня" сообщали, что 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения. В ответ компания отчиталась о цене на июль, а не июнь. В сообщении говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7600 до 8200 грн за 1000 куб. м газа.
Напомним, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн. В Кабмине заявили, что июньская цена должна уменьшиться еще на 800-900 грн.
При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Например, в июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн. Конечный тариф сформировался из нескольких составляющих:
- оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;
- наценка поставщика – 157,48 грн;
- тариф на транспортировку газа – 157,19 грн;
- стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя) у "Николаевгаза" – 730,5 грн;
- налог на добавленную стоимость (20%) – 1468,83 грн.
Итого: 6299 + 157,48 + 157,19 + 730,5 + 1468,83 = 8813 грн – цена на газ для потребителей "Николаевгаза".
Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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