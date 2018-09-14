Грозит ли Украине дефолт: Порошенко дал прогноз на форуме YES

Сегодня, 11:37

Президент Украины напомнил о серьезных долговых обязательствах страны

Порошенко на Форуме YES. twitter.com/stsegolko
Порошенко на Форуме YES. twitter.com/stsegolko

Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году, однако преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволят стране сохранить финансовую стабильность. 

Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко, выступая на 15-м форуме ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES), организованном Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва 5 млрд долларов золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас. Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане… Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – сказал глава государства.

Он напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на 26 млрд долларов, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на 20 млрд долларов.

По словам президента, если бы не такое его наращивание в те годы, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований. Порошенко подверг критике политиков, при которых произошло такое наращивание госдолга и которые сейчас критикуют сотрудничество страны с МВФ.

Ранее о том, что Украина может оказаться на грани дефолта, заявлял глава украинского правительства Владимир Гройсман.

Напомним, стратегия управления госдолгом, которую ранее утвердил Кабинет министров, предусматривает, что к 2020 году долги сократятся до 49% ВВП против 60% в 2018 году. Правительство планирует, что в 2019 году обязательства страны сократятся до 52,2%.

Минфин также предложил передать управление госдолгом независимому учреждению. По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, ведомство совместно со Всемирным банком уже прорабатывает механизмы для создания такого агентства.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также заявлял, что украинские власти должны принять ряд сложных решений из-за внешних обязательств страны:

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. 

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Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.
Порошенко, дефолт, госдолг, yes, Ялтинская европейская стратегия

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"Сегодня"

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