Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон

/ Фото: Pixabay

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В Украине озаботились вопросами защиты людей от беспредела коллекторских компаний. Те, кому довелось столкнуться с коллекторами, знают, что методы их работы далеко не всегда гуманны и этичны. Запугивания, угрозы, шантаж, психологическое давление – довольно распространенные способы воздействия на должников. И не только на должников: часто "объектами преследования" коллекторов становятся люди, которые выступили поручителями финансовых обязательств своих знакомых, причем часто они могут даже не догадываться об этом.

12 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№2133). Как видно уже из названия, этот документ должен перевести взаимоотношения между должниками и коллекторами в цивилизованное русло. Сайт "Сегодня" разбирался, какие правила должен установить закон, и способен ли он будет защитить "права и законные интересы" людей.

Выбивать долги смогут только образованные люди

"Несмотря на тот факт, что сегодня в Украине общее количество предприятий, предоставляющих услуги по возврату долгов, насчитывается более 200, в отличие от многих стран мира, институт "коллекторов" в Украине все еще не урегулирован на законодательном уровне. Коллекторская деятельность сейчас тесно граничит с уголовно наказуемыми деяниями и другими нарушениями законодательства. С целью побуждения к выполнению обязательств перед кредиторами коллекторы довольно часто прибегают к психологическому давлению на должников и членов их семей, применяя при этом жесткие, а зачастую и противоправные методы. Это пренебрежение человеческим достоинством, вторжение в частную жизнь лица и нарушение прав и свобод, которые защищаются Конституцией и законами Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После принятия этого закона коллекторы будут весьма существенно ограничены в своих действиях.

Прежде всего закон ограничивает возможность любой фирме заниматься коллекторской деятельностью. Во-первых, предлагается ввести лицензирование такой деятельности. То есть, прежде чем заниматься "выбиванием долгов", фирма должна будет получить на это лицензию. Во-вторых, она должна будет показать свою платежеспособность: заключить обязательный договор страхования гражданско-правовой ответственности на сумму не меньше 10 тысяч минимальных размеров зарплаты (в 2020 году "минималка" составит 4723 грн, значит, минимальная страховка коллекторов – 47,23 млн грн).

Кроме того, закон вводит обязательные требования к сотрудникам коллекторских фирм. Если сейчас эту работу часто выполняют лица с криминальной наружностью, то после принятия закона взаимодействовать с должниками смогут только люди старше 25 лет, владеющие государственным языком, с определенным уровнем образования (уточнить этот критерий предполагается подзаконными актами), да еще и получившие специальное образование коллектора (разработать программу обучения поручено Минобразования). Коллекторами не смогут быть люди судимые, люди, имеющие психические заболевания, страдающие алкоголизмом или наркоманией и т.д. В противном случае фирма может лишиться лицензии.

Что запретят коллекторам

Также в проекте закона прямо перечислены методы, которые недопустимы в общении с должником. Так, коллекторам запрещено посягать на жизнь и здоровье, честь и деловую репутацию должника. Запрещено использовать силу, насилие, угрозы в отношении должника и членов его семьи. Запрещены вульгаризмы и нецензурная лексика при общении с должниками. Запрещено обманывать.

Недопустимо будет общаться с должниками любым способом (по телефону, лично и т. п.) с 20 часов вечера до 9 часов утра в рабочие дни и никогда – в выходные и праздничные (сейчас, как известно, одним из излюбленных способов давления у коллекторов являются ночные звонки, звонки ранним утром выходного дня и т.д.). Запретят коллекторам общаться с родственниками должника, звонить или приходить на работу к должнику – это может нанести вред его деловой репутации.

Одним словом, под запретом должны оказаться все те методы, которыми пользуются коллекторы сегодня. Какие возможности воздействия на должников остаются у коллекторов – кроме обычных форм делового общения, которые используют банки и любые другие официальные учреждения, – представить трудно.

Но это еще не все запреты. Коллекторам запрещено "выбивать" долги за жилищно-коммунальные услуги. Нельзя выбивать долги за квартиру, если она используется как место постоянного жительства должника и другой недвижимости у него нет. Запрещено "применять любые методы, формы, средства влияния" на людей с инвалидностью I и II групп и на любых людей, которые находятся на больничном.

За нарушение этих запретов коллекторской фирме придется заплатить штраф, и немалый. Законопроектом предусмотрено, что за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности штраф составит от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов (17 грн), то есть от 85 000 до 170 000 грн. А если в результате незаконной деятельности еще и удалось получить доход свыше 17 тыс. грн (выбить долг), штраф вырастет до 340 000 – 850 000 грн.

Эксперты: законопроект не доработан

Одним словом, законопроект максимально заботится о сохранении нервов должников и делает невозможным существование коллекторских фирм в нынешнем виде. Но будет ли закон, принятый в таком виде, выполняться?

Коллекторские компании, к которым мы обратились за комментариями, под разными предлогами отказались что-либо говорить о грядущих изменениях в их работе. А вот юристы считают, что законопроект, увы, не доработан, а потому не сможет должным образом защитить права должников.

"Если законопроект №2133 будет принят в той редакции, в которой он сейчас предложен, скорее всего, он не будет способен должным образом защитить права заемщиков, потому что законопроект недоработан. В нем не прописана ответственность за нарушение закона, не прописан порядок взаимодействия коллекторов с финансовыми учреждениями, банками. Не прописан порядок заключения договоров на проведение коллекторской деятельности. То есть этот проект еще необходимо доработать в плане урегулирования вопросов ответственности за нарушения", – говорит Александр Камша, адвокат международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Адвокат Артем Пришедько, руководитель Днепровского офиса компании "Investment Service Ukraine", считает, что в проекте закона "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" есть много положительных моментов.

"Основными положительными изюминками этого законопроекта являются введение в действующее законодательство понятия "коллекторская деятельность", которое отсутствовало вообще, и определение коллекторской деятельности как лицензионной. Именно эти аспекты дают основания надеяться на получение защиты от существующего сегодня произвола коллекторов, действующих "вне закона", – говорит юрист.

При этом он также считает, что говорить о законопроекте как о панацее в урегулировании коллекторской деятельности рано.

"Сам по себе он точно не урегулирует существующие дела. Ведь он, во-первых, не определяет лицензионные условия, которым должен отвечать коллектор, а во-вторых – не определяет конкретный контролирующий орган, который будет проверять и привлекать к ответственности нарушителей закона, и порядок его работы. Дьявол, как говорится, прячется в мелочах, и именно в подзаконных актах, которые должны быть приняты в будущем, могут содержаться эти "мелочи", – подчеркивает Артем Пришедько.

Экономист Борис Кушнирук обращает внимание, что в законопроекте ничего не говорится о защите прав кредиторов.

"Вопрос не столько о коллекторской деятельности, сколько о том, в какой мере наш Гражданский кодекс обеспечивает, чтобы, с одной стороны, не было нарушений прав кредиторов, а с другой – чтобы не было нарушений прав заемщиков. Почему появляются коллекторы? Потому что банки или другие кредитные учреждения не могут получить назад свои средства обычным способом. В этом случае они сбрасывают свои долги коллекторам, а те уже ведут свою деятельность на грани, а часто и за гранью закона. Некоторые считают, что "долги отдают только трусы". Поэтому не платят за коммунальные услуги, берут товары в кредит и потом не платят за них. Как добиваться возврата таких долгов? Проблема в том, что часто поставщики услуг – финансовых, коммунальных – не защищены от недобросовестных заемщиков. Причем были исследования, которые показали, что больше всего неплательщиков не среди бедных людей, а среди зажиточных, которые позволяют себе не платить, уверенные, что им за это ничего не будет", – говорит Борис Кущнирук.

Кроме того, эксперт считает, что, кроме урегулирования коллекторской деятельности, очень важно обеспечить выполнение уже существующих законодательных норм.

"У нас не действуют цивилизованные механизмы, заложенные в Гражданский кодекс. Поэтому и возникают методы психологического давления, которые используют коллекторы. А часто и бандитские методы", – говорит Борис Кушнирук.

Адвокат Артем Пришедько также обращает внимание, что выписанные в законопроекте запреты есть и в других законодательных актах.

"Этот законопроект на 80% дублирует запреты, в том или ином виде уже существующие в действующем законодательстве – в Кодексе об административных правонарушениях, Уголовном кодексе", – говорит он.

Другой вопрос – что далеко не всегда принятые законы и отдельные их нормы выполняются. А если нет механизмов сделать их выполнение обязательным, то нет и гарантий, что и новый закон будет работать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что должников по коммунальным услугам в скором времени могут начать принудительно отключать от этих услуг. А коммунальщикам хотят разрешить ломать двери квартир должников.

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