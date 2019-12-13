Коллекторов остановят: Рада приняла законопроект

/ Фото: НБУ

Верховная Рада введет запрет на ночные звонки коллекторов, которые часто пытаются забрать имущество за чужой долг, а также существенно ограничит их возможности в преследовании должников. Парламент принял за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133).

За принятие этого законопроекта в первом чтении проголосовали 309 народных депутатов.

"Сегодня в Украине насчитывается около 200 предприятий, которые предоставляют услуги по взысканию долгов, но в отличие от многих стран мира, институт "коллекторов" в Украине все еще не урегулирован на законодательном уровне", – сказано в пояснительной записке к документу.

Поэтому в законопроекте предлагается определить понятие "коллекторская деятельность", установить центральный орган исполнительной власти в сфере коллекторской деятельности, а также ввести лицензирование такой деятельности.

Документ предлагает во время организации и осуществления коллекторской деятельности запретить осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию.

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В частности, коллекторам запретят использовать силу, насилие, угрозы, употреблять вульгарную или нецензурную лексику, фразы, оскорбляющие личное честь и достоинство должника.

Кроме того, коллекторам не позволят умышленно сообщать должнику ложную информацию о просроченной задолженности и последствиях, которые наступят (или могут наступить) для должника в случае невыполнения обязательств по выплате долга.

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Более того, коллекторы не смогут любым образом взаимодействовать с должником, его представителями или членами семьи путем встреч по месту жительства или работы, а также с помощью средств телефонной связи, факсимильных, телеграфных, текстовых, голосовых, электронных и иных сообщений в рабочие дни в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие дни, а также более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, больше шестнадцати раз в месяц.

При этом коллекторы не смогут скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок. Им также будет запрещено сообщать третьим лицам о задолженности должника, любым образом взаимодействовать с его работодателем и контактировать с должником по его месту работы.

Также предложено запретить коллекторам любым образом взаимодействовать с членами семьи должника-физического лица (кроме членов семьи, которые имеют обязательства по погашению задолженности солидарно или субсидиарно с должником).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам. А коллекторы запугивают жертв мошенников, убеждая их не идти в полицию.

Также новости "Сегодня" писали, как законно избавиться от коллекторов:

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