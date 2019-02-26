"Газпром": Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать

В российской компании уверены, что Евросоюзу нужен "Северный поток – 2"

Фото: AFP

"Газпром": Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg 2019-02-26T10:34:00+02:00 Экономика В российской компании уверены, что Евросоюзу нужен "Северный поток - 2"

Мощность терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ, LNG) в Европе на сегодня составляет свыше 200 млрд куб. м газа, что сопоставимо с объемом экспорта газа "Газпрома" по итогам минувшего года. Между тем терминалы загружены лишь на треть, а экспорт продолжает оставаться на высоких уровнях. Об этом заявила генеральный директор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Как считает Бурмистрова, это свидетельствует о том, что "Северный поток – 2" якобы не повредит конкуренции на рынке природного газа в ЕС.

"Ни в одном другом регионе мира на сегодняшний день не доступно такое количество альтернативных маршрутов поставок, как в Европе, которая уже сейчас – при суммарных мощностях регазификационных терминалов свыше 200 млрд куб. м, имеет физические возможности импортировать значительные объемы СПГ взамен российского газа. Однако мы можем наблюдать, что терминалы в настоящее время остаются недозагруженными. В среднем в 2018 году их мощности использовались лишь на одну треть. Снизилась и загрузка экспортных газопроводов из других стран. ... Несмотря на увеличение закупок СПГ на фоне роста спроса на импортный газ из-за падения собственной добычи, его доля в обеспечении потребления Европы остается весьма скромной. В прошлом году поставки СПГ обеспечили около 13% потребления, что по-прежнему значительно ниже рекордных 17%, которые были достигнуты в 2011 году. И это при наличии постоянно расширяющихся мощностей терминалов по приемке СПГ в Европе", – заявила глава "Газпром экспорта".

Она уверена, что таким образом Европа сигнализирует о готовности потреблять российский газ.

"На этом фоне поставки по экспортным контрактам "Газпрома" идут практически на максимуме возможностей газотранспортной инфраструктуры. И это говорит не только о конкурентоспособности нашего газа по цене, но и о целесообразности дальнейшего развития новых газотранспортных маршрутов, что мы и делаем на сегодняшний день. ... Это означает, что, даже имея все больше возможностей по диверсификации источников поставок, европейские потребители предпочитают закупать газ "Газпрома", – сказала Бурмистрова.

Напомним, в то же время, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что финансирование "Северного потока – 2" в ЕС вызывает вопросы, так как "Газпром" фактически скупает европейские компании. А 12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Еврокомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

В ЕС все еще пытаются урегулировать вопрос строительства газопровода. 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

Тем временем, к строительству другого российского газопровода – "Турецкого потока" - присоединилась Болгария:

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