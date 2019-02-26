Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Газпром": Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать

Сегодня, 10:34

В российской компании уверены, что Евросоюзу нужен "Северный поток – 2"

Фото: AFP
"Газпром": Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg Экономика В российской компании уверены, что Евросоюзу нужен "Северный поток - 2"

Мощность терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ, LNG) в Европе на сегодня составляет свыше 200 млрд куб. м газа, что сопоставимо с объемом экспорта газа "Газпрома" по итогам минувшего года. Между тем терминалы загружены лишь на треть, а экспорт продолжает оставаться на высоких уровнях. Об этом заявила генеральный директор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Как считает Бурмистрова, это свидетельствует о том, что "Северный поток – 2" якобы не повредит конкуренции на рынке природного газа в ЕС.

"Ни в одном другом регионе мира на сегодняшний день не доступно такое количество альтернативных маршрутов поставок, как в Европе, которая уже сейчас – при суммарных мощностях регазификационных терминалов свыше 200 млрд куб. м, имеет физические возможности импортировать значительные объемы СПГ взамен российского газа. Однако мы можем наблюдать, что терминалы в настоящее время остаются недозагруженными. В среднем в 2018 году их мощности использовались лишь на одну треть. Снизилась и загрузка экспортных газопроводов из других стран. ... Несмотря на увеличение закупок СПГ на фоне роста спроса на импортный газ из-за падения собственной добычи, его доля в обеспечении потребления Европы остается весьма скромной. В прошлом году поставки СПГ обеспечили около 13% потребления, что по-прежнему значительно ниже рекордных 17%, которые были достигнуты в 2011 году. И это при наличии постоянно расширяющихся мощностей терминалов по приемке СПГ в Европе", – заявила глава "Газпром экспорта".

Читайте также

Она уверена, что таким образом Европа сигнализирует о готовности потреблять российский газ.

"На этом фоне поставки по экспортным контрактам "Газпрома" идут практически на максимуме возможностей газотранспортной инфраструктуры. И это говорит не только о конкурентоспособности нашего газа по цене, но и о целесообразности дальнейшего развития новых газотранспортных маршрутов, что мы и делаем на сегодняшний день. ... Это означает, что, даже имея все больше возможностей по диверсификации источников поставок, европейские потребители предпочитают закупать газ "Газпрома", – сказала Бурмистрова.

Напомним, в то же время, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что финансирование "Северного потока – 2" в ЕС вызывает вопросы, так как "Газпром" фактически скупает европейские компании.  А 12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Еврокомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2". 

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. 

В ЕС все еще пытаются урегулировать вопрос строительства газопровода. 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

Тем временем, к строительству другого российского газопровода – "Турецкого потока" - присоединилась Болгария:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Газпром, LNG-терминал, СПГ, LNG, сжиженный газ, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " "Газпром": Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"

Вчера, 18:14

Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании

Пике продолжается: эксперт объяснил, как "Северный поток – 2" лишил "Газпром" 3 млрд долларов

Вчера, 06:25

Долги российской монополии превысили ее рыночную стоимость

Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США

20 февраля, 16:04

Реэкспорт LNG будет активно осуществляться в страны "Восточного партнерства", уверена Мосбахер

Страна-соседка Украины поддержала "Турецкий поток"

4 февраля, 19:02

После завершения участков в Болгарии и Сербии Венгрия будет готова принимать российский газ, утверждает посол в РФ

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Кандидат в президенты Украины попала в ДТП

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

В РФ мать примотала скотчем мешок к голове сына и бросила в лесу

Зеленский едва не подрался с военными во Львове

Как бегать с большой грудью?
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане