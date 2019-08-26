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Хаос и нарушения: эксперт рассказал о серьезной проблеме с бюджетом Украины

26 августа, 08:16

Экономист объяснил, почему расходы и доходы госбюджета часто не сопадают

/ Фото: Сегодня

Украина попала в список стран с непрозрачным бюджетом, который ежегодно составляет Государственный департамент США. Речь об этом идет в "Отчете о прозрачности в бюджетно-налоговой сфере за 2019 год". Как объяснил сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, что к бюджету нашей страны действительно могут быть претензии насчет прозрачности.

"У нас действительно очень большая проблема. В нормальных странах сначала считаются доходы, а потом траты, а у нас – наоборот: сначала "рисуют" расходы, а потом подгоняют под них доходную часть. Кроме того, Бюджетный кодекс четко запрещает менять бюджет. Но у нас часто Минфин делает так называемую смету, и там временно меняются бюджетные расходы. Таким образом, часто выполнение бюджета по факту и по плану не совпадают. Это грубое нарушение, но у нас на это закрывают глаза. Этот хаос дает возможность злоупотреблять, использовать средства не по назначению", – объяснил Охрименко.

Подробнее о том, какие трудности возникают с главной сметой страны, читайте на сайте "Сегодня"
Госдепу США не понравился украинский бюджет: чем это нам грозит

Напомним, ранее в Белом доме уже заявили, что зарубежная помощь в 2020 году, возможно, будет сокращена. В то же время посол Украины в США Валерий Чалый раньше говорил, что помощь Украине в 2020 году может быть даже увеличена до 700 млн долларов.

Как сообщали новости "Сегодня", госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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бюджет доходы расходы госбюджет Украина Охрименко Бюджетный кодекс

Источник: Сегодня

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