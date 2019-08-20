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США не увидели существенного прогресса Украины в прозрачности бюджета

20 августа, 10:18

Оценка и рекомендации украинскому правительству опубликованы в отчете Госдепартамента

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украина вошла в список стран, не выполняющих минимальные требования открытости в бюджетно-налоговой сфере. Об этом говорится в отчете фискальной прозрачности, который обнародовал Государственный департамент США.

В перечень вошли 67 стран, в 13 из которых отмечается существенный прогресс на пути к полной фискальной прозрачности. Однако Украина не сделала значительного прогресса в этом направлении, следует из данных Госдепа.

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При этом авторы отчета сообщили, что за год украинские власти сделали информацию о бюджете и долговых обязательствах доступной для широкой общественности, в том числе онлайн, а документы по бюджету раскрыли в основном полную картину расходов и доходов, запланированных правительством.

"Однако не все отчисления и доходы государственных предприятий были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных госпредприятий улучшился. В Украине ведутся внебюджетные счета, в том числе три фонда социального страхования, которые не прошли надлежащий аудит и надзор", – сказано в документе.

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Также говорится, что правительство заявило о планах перейти на международные стандарты бухгалтерского учета в вопросе бюджета, но еще не завершило этот процесс.

В отчете также опубликованы четыре рекомендации для Украины:

  • предоставить детальную публичную информацию в документах бюджета относительно поступлений в государственные предприятия и из них;
  • обеспечить надлежащий аудит и надзор за всеми внебюджетными счетами;
  • внедрить международные стандарты бухгалтерского учета;
  • обеспечить выполнение законов и нормативных актов при заключении договоров и получении лицензий в сфере добычи природных ресурсов.

Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье: "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Источник: Сегодня

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