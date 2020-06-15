Хлеб с железом и просрочка: как магазины на карантине травят украинцев

Потребителям советуют сразу проверять все товары - и в супермаркете, и при доставке

Невысокие доходы рядовых украинцев постоянно проходят испытание ценами. На прошлой неделе в стране зафиксировали рекордные цены на ягоды и фрукты. Еще в понедельник клубника стоила около 60 гривен за килограмм, а потом рванула к ценовой отметке в 100, а то и 125 гривен. Для сравнения, в прошлом году качественную ягоду можно было купить за 30 гривен.

В интернете, к которому нас приучил карантин, цены ниже, но нет никакой гарантии. В социальных сетях стало больше жалоб на доставку некачественной продукции. Конечно, все можно списать на жару, что и делают службы доставки. Но часто покупатели находят в заказанной еде и вовсе несъедобные вещи – мышей в йогурте, окурки в выпечке... Новости "Сегодня" и общественная организация "Союз потребителей Украины" вместе узнавали, могут ли обманутые потребители защитить свой кошелек.

Недавно в Одессе начали продавать хлеб с настоящим металлическим привкусом и ржавыми болтами внутри. "Ноу-хау" поддержали и в Полтаве, где добавили металлическую стружку уже в сладости. И если такие случаи можно объяснить старым оборудованием, части которого летят просто в тесто, то вот окурки в хлебе из Ивано-Франковской области – вряд ли. В Кривом Роге же продавали круассаны с резиновыми перчатками...

"К сожалению, в продуктах питания находят сторонние предметы сигареты, заколки... Это производственный брак, нужно обратиться в магазин, производитель должен вернуть вам деньги", – говорит исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

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Это на самом деле лишь краткий перечень неожиданных находок в продукции отечественных производителей. Супермаркеты во время карантина не слишком заботились о гигиене. Во Львове, например, за неимением клиентов, кажется, были рады даже голубям, которые спокойно сидели на коробках.

Однако получить хоть какую-то реакцию, не говоря уже о результате, украинцы могут в основном только в соцсетях. Причина банальна. Госпропотребслужбе – ведомству, которое должно отвечать за качество, было официально запрещено проводить плановые проверки. И они все равно зафиксировали значительное увеличение жалоб.

"У нас в прошлом году было 430 рассмотренных жалоб и 236 были обоснованы, а если мы говорим с начала года, то мы уже говорим, что было 401 обращение", – рассказывает замначальника управления безопасности пищевых продуктов департамента Госпропотребслужбы Оксана Новохятняя.

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Всего же, говорят в ведомстве, с начала года удалось проверить 24 заведения оптовой торговли, и 1667 розничной. Это, кстати, почти 34% от их общего количества. В результате штраф выписали 17 физлицам и почти 7000 предприятий. Правда, содержание жалоб существенно изменилось.

"Жалобы увеличились относительно условий приобретения пищевых продуктов во время мероприятий карантина, потому что некоторых людей возмущало, что хлеб реализовывался в незапакованном виде. Некоторых возмущало, что в незапакованном виде реализовывались овощи", – говорит Новохятняя.

Но именно из-за упакованных овощей пришлось возвращаться в маркет опытной и популярной фуд-блогерше Марии Сердюк. Черный внутри картофель – не единственная злая шутка упакованной продукции.

"Когда я покупала сладкий перец, он был завернут в пленку. Ты приходишь домой, раскрываешь эту пленку и видишь, что перцы сгнили", – жалуется Сердюк.

Практически в идентичную ситуацию попала и Антонина Горина, режиссер-постановщик популярного детективного сериала "Агенты справедливости", который вы можете смотреть на канале "Украина".

"В моей ситуации это были лимоны. Я купила два лимона и один покрывала чудесная голубоватая плесень. Соответственно, внутри он был весь мягкий, прогнивший и ничего уже невозможно было с ним сделать", – рассказала Горина.

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В соцсетях тоже множество жалоб и на доставку еду из супермаркетов. Эта девушка отказалась называть свое имя. Жалуется на качество товара, который доставили прямо под дверь.

"В заказе были гнилые огурцы, полкило сыра со сроками три дня (упакован месяц назад) и на него повысилась стоимость, а также неполная банка отбеливателя. Из 500 г там около 300 г. И надеюсь, что это все же тот отбеливатель. Есть чек и до сих пор лежит в холодильнике уже просроченный сыр. И отбеливателем не могу воспользоваться ‑ неделю жду ответа от сервиса. Огурцы пришлось выбросить", – рассказывает девушка.

Фуд-фотограф Юлия Баранова тоже поделилась историей в соцсети. Девушка просто пожалела херсонских фермеров, которые из-за карантина не могут продать свою продукцию, и заказала, как она думала, свежие и качественные фрукты овощи и зелень с экологически чистых херсонских полей. На следующий день после заказа продукция была доставлена, вот только качество Юлию разочаровала.

"Шпинат с рукколой были в бумажных пакетах. Но они вуже было подгнившие, фрукты особенно. А руккола вообще пожелтела, и я думаю, она не первый день в них лежала. 200 гривен я таки потеряла", – рассказывает Баранова.

В результате такой работы Юлия не планирует больше покупать что-то в интернете. Тем более очень разочарована сервисом именно херсонских фермеров, которые в последнее время даже перестали оставлять комментарии под жалобами на их сайте.

Чаще всего же украинцы во время карантина жалуются на цены и просроченные продукты. Это подтвердил и небольшой опрос на улицах Киева:

Даже сейчас цитрусовые – лимоны и апельсины – есть такие мягкие и не очень качественные.

Как‑то во время карантина была большая разница [в ценах], были спекуляции.

Несвежие продукты как были до карантина, так и после есть.

В то время, как специалистам Госпропотребслужбы нельзя проверять магазины, это не запрещено общественной организации "Союз потребителей Украины". Максиму Несмиянов объяснил ситуацию с ухудшением качества продуктов следующими факторами:

"Упали продажи и стало очень много просрочки. Следующая тенденция – будет падать качество продукции. У населения нет денег, и производитель будет стараться удешевить свою продукцию", – считает специалист.

Новости "Сегодня" вместе с Несмияновым решили проверить, какая продукция сейчас представлена в супермаркетах. Реакция на камеру оказалась знакомой – сотрудники магазинов пытались быстро убрать и спрятать просроченные продукты и товары, условия хранения которых не соблюдались. Но "корзинку" просроченной еды все равно удалось собрать. В нее попали сыр, сливочное масло, готовые салаты, икра, рыба... Нашлась даже апрельская просрочка.

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И если такой короткий рейд обнаружил столько опасных продуктов, то что же творится на продовольственном рынке? Впрочем, эксперты говорят, что покупателей всегда спасают простые правила:

Проверяйте в магазине. Даже расфасованные продукты желательно проверить на месте, не выходя за пределы магазина. Таким образом, потребители будут иметь больше шансов вернуть испорченный товар.

Проверяйте в присутствии доставщика. То же самое нужно сделать, когда товар получен по почте или курьером. Плохой товар возвращайте сразу.

Даже, если заметили плохое качество уже дома, все равно стоит попробовать вернуть потраченные средства. Для этого не обязательно иметь чек – достаточно наклейки, свидетельствующей о весе, адресе магазина, времени покупки и имеющий соответствующий штрих-код.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что происходит с ценами на карантине и какие важные для украинцев товары дорожают.

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