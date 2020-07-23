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Худшее позади: в Нацбанке рассказали, что вернет украинскую экономику к росту

23 июля, 15:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности

Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5% до 6%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Глубокое падение осталось позади – во втором квартале. Во втором полугодии 2020 экономика начала восстановление", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации.

Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление.

"Впрочем, темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом. Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплаты фонды. Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях", – сообщили в пресс-службе.

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По оценкам регулятора, медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики.

"В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление", – говорится в сообщении.

Ранее НБУ назвал пять причин падения украинской экономики.

Тем временем в правительстве, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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экономика НБУ ВВП

Источник: Сегодня

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