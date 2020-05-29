Кабмин рассчитал удар коронакризиса по экономике Украины

Падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%, причиной чему послужат карантин и последствия пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации программы стимулирования, которую Кабмин ранее одобрил на заседании.

При этом в Кабмине предупредили, что не следует ждать очень быстрого завершения кризиса.

"Экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. <...> По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", – говорится в материалах Кабмина.

Реклама

Правительство уточнило: риски для Украины повышены из-за неблагоприятной ситуации на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменения глобальных производственных цепочек. Все это бьет по Украине, которая имеет открытую экспортно-ориентированную экономику.

В целом Украину в 2020 году может ждать падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%), говорится в материалах правительства.

Реклама В тренде Налоги хотят перекроить: в Раде назвали три ключевых направления

При этом единственным сектором, который может увеличить свою экономическую роль в результате кризиса, является здравоохранение:

Напомним, ранее из-за экономических последствий пандемии в Украине уже создали специальный фонд борьбы с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Реклама

Ранее МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год. До этого МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%, теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. А ЕБРР допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

А о том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама