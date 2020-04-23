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Коронакризис нанесет мощный удар: НБУ обновил экономический прогноз

23 апреля, 14:29

Ксения Капустинская

Негативное влияние пандемии на ВВП будет сильным, но краткосрочным, считают в Нацбанке

После обновления показателей государственного бюджета Национальный банк Украины (НБУ) тоже обнародовал прогнозы ВВП Украины. Так, по прогнозу НБУ, из-за карантинных ограничений и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

"Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года", – говорится в материалах Нацбанка.

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При этом, по мнению аналитиков НБУ, постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики уже во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. К слову, Нацбанк уже уменьшил учетную ставку до рекорда с 2013 года.

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"Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", – считают в НБУ.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также обновило прогнозы для Украины. Аналитики ожидают, что в 2020 году ВВП Украины снизится на 6,5%, а в 2021-м – вырастет на 3,5%.

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Сайт "Сегодня" также писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

Также мы разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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экономика НБУ кризис прогноз ВВП последствия

Источник: Сегодня

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