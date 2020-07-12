Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в Украине

Окончание агарного маркетингового года (МГ, с начала июля по конец июня) уже ознаменовалось новым рекордом экспорта зерновых. А вот для производителей картофеля прошлый сезон оказался чрезвычайным – они столкнулись с худшим урожаем, самым крупным импортом и наиболее высокими ценами за все годы независимости Украины. Как сообщают аналитики "Инфо-Шувар", такая ситуация привела к необратимым изменениям на украинском рынке картофеля.

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Так, в сезоне 2019/2020 Украина импортировала почти полмиллиона тонн картофеля – в 20 раз больше предыдущего рекорда по импорту, который был зафиксирован в сезоне 2010/2011 годов.

"Такая потребность в импорте возникла не случайно, Украина в 2019 году собрала очень слабый урожай. Цены на украинский картофель были не просто высокие, они были самыми высокими в Восточной Европе. Но украинские фермеры надеялись на еще более высокие цены и сдерживали объемы в хранилищах в период наибольшего потребления картофеля. Именно это открыло окно импорта", - объясняют специалисты.

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Каждый месяц импортеры завозили в страну 32-50 тыс. тонн картофеля – объем, равный минимум двум годовым объемам импорта в предыдущие сезоны. Наибольшее предложение импортного картофеля было зафиксировано в октябре – 92,5 тыс. тонн. По мнению специалистов рынка, стратегической ошибкой украинских производителей был отказ продавать картофель в сезон наибольшего ее потребления – в августе-октябре.

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"В плодоовощном бизнесе отношения между продавцом и покупателем играют гораздо большую роль, чем цена. Поэтому тот факт, что украинские розничные сети торговали импортным картофелем от начала и до конца сезона, говорит о том, что теперь импортная картошка будет появляться на нашем рынке быстрее, чем когда-либо. Для этого достаточно даже незначительного роста цены. Вакуум, который образовался на рынке в августе-сентябре, очень быстро заполнили импортеры. Именно в эти месяцы цены на картофель были самыми высокими", – рассказывает Татьяна Гетьман, руководительница департамента аналитики оптового рынка "Шувар".

Именно в начале осени-2019 оптовые цены на картофель в Украине взлетели до невиданных показателей – 11-12 грн/кг. Зимой и весной картофель продавался 25-40% дешевле.

"Фермер может ожидать лучшую цену, а потребитель не может. Украинцы привыкли запасаться картошкой в ​​начале осени, и эту потребность в прошлом году обеспечили импортеры. Они же сорвали "куш" на цене, пока наши производители ждали дальнейшего роста стоимости. Большинство наших хозяйств начали выходить на рынок только в феврале, на тот момент цены уже упали на 40%. Но я не в этом вижу проблему, ведь 8-9 грн/кг – это очень хорошая цена для картофеля. Гораздо большей проблемой является то, что импортеры стали более удобными партнерами для торговых сетей, и украинские фермеры фактически помогли им это сделать", – говорит директор агропредприятия Николай Гордейчук.

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Специалисты рынка считают, что высокие цены прошлого сезона станут поводом для увеличения производственных площадей, но не уверены, что это позволит собрать большой урожай.

"Из-за климатических изменений эффективно выращивать картофель становится все сложнее и дороже, а в хозяйствах населения это часто невозможно. Запад Украины – главный производственный регион – стал чаще страдать от летней засухи, именно она стала причиной падения урожайности в 2019 году. Защититься от засухи можно только современными технологиями, где орошение – это главная и очень дорогая составляющая. <...> Поэтому на фоне постепенного увеличения площадей в средних и мелких хозяйствах некоторые коммерческие проекты сворачивают деятельность, переориентируясь на выращивание зерновых и масличных культур", - объясняют специалисты.

По данным Госстата Украины, ежегодно Украина собирает до 23 млн тонн картофеля, в 2019 году Украина собрала около 20 млн тонн – худший урожай за всю историю независимости.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как и почему Украину завалили импортной картошкой. Страна закупала картошку, где только можно – и в Европе, и в Азии.

Также об импортном картофеле на прилавках наших магазинов смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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