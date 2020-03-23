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Автогиганты в США будут производить аппараты для искусственной вентиляции легких

23 марта, 14:24

Ксения Капустинская

Дональд Трамп заявил о беспрецедентной выдаче разрешений

Американские автомобилестроительные гиганты Ford Motor, General Motors и Tesla, которые ранее остановили производство машин в США, получили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Ford, General Motors и Tesla быстро получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов. Давайте, руководство автоиндустрии, посмотрим, насколько вы хороши", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Как известно, заражение коронавирусом при наличии осложнений приводит к воспалению легких, поэтому таким пациентам требуется искусственная вентиляция легких.

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Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зараженных коронавирусом. Первые два места занимают Китай и Италия. А за США следуют Испания, Германия и Иран.

Также Штаты приступили к испытанию вакцины от COVID-19, что президент Дональд Трамп назвал беспрецедентным прорывом. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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авто США Ford коронавирус general motors Дональд Трамп Tesla ИВЛ

Источник: Сегодня

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