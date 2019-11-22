Импорт электроэнергии из РФ приносит золотые горы компании Коломойского и российскому "Интер РАО" – Кучеренко

По его словам, в пиковые часы "российская электроэнергия льется в Украину рекой"

/ Фото: Pixabay

Российская электроэнергия поступает на украинский рынок в пиковые часы по самым высоким ценам, что позволяет компании Игоря Коломойского получать сверхприбыли. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook и привел график поставки электроэнергии 19-21 ноября.

"Российский импорт не только вытесняет украинский атом и украинские ТЭС – это уже не новость. Он еще приносит золотые горы, потому что входит в часы наибольшей доходности. Смотрите на график. С утра в пиковые часы и вечером в пиковые часы, когда цена самая высокая, российская электроэнергия льется в Украину рекой. Ночью, когда цены ограничены и низкие, поставки почти нет. В течение ночи система держится исключительно на украинских станциях", – написал Кучеренко.

По его словам, поставщик электроэнергии из России – компания "Юнайтед Энерджи", которая входит в орбиту Коломойского, – зарабатывает сверхприбыли. В противоположность этому ночью, когда цены ограничены и минимальны, поставки из России также минимальные. Таким образом, по минимальным ценам продается электроэнергия украинского производства.

"В частности, 19 ноября средняя цена продажи импортной электроэнергии из РФ составила 1391 грн за МВт/час. В то же самое время цена украинских ТЭС была 1250 грн. А это 11% дополнительной маржи для российского ресурса", – добавил Кучеренко.

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Он также напомнил, что председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус заявлял, что импорт из России с 15 ноября вообще прекратится из-за убыточности. Однако с тех пор импорт вырос втрое и говорить о его убыточности не приходится. А зарабатывают на этом компания Коломойского и российский монополист "Интер РАО".

Кучеренко также отметил, что у него есть вопросы не только к автору правки, которая разрешила импорт электроэнергии из России, но и к системному оператору НЭК "Укрэнерго".

"За этим графиком стоит "Укрнерго". Диспетчер, который ограничивает импорт ночью, что правильно для энергосистемы, однако в часы наибольшей цены выпускает его на рынок. Поэтому зарабатывает "Юнайтед Энерджи" и российская "Интер РАО" вместо "Энергоатома", "Укргидроэнерго" или украинских ТЭС", – констатировал Кучеренко.

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Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасли страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который позволил импорт электроэнергии из России. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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