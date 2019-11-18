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Импорт электроэнергии из России по "поправке Геруса" откладывает евроинтеграцию Украины – эксперт

18 ноября, 18:18

По мнению Омельченко, растущий импорт российской электроэнергии негативно скажется на работе украинской энергосистемы

/ Фото: Pixabay

Импорт электроэнергии из России ставит под угрозу процесс синхронизации украинской энергосистемы с европейской и нарушает обязательства Украины по ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Мы видим, что принятие закона, который открывает импорт электрической энергии, отодвигает Украину от евроинтеграции, нарушает закон об ассоциации. Потому что это не только противоречит рыночной модели, которую Украина взяла обязательства внедрить на рынке электрической энергии, а также противоречит целям Украины по синхронизации украинской системы электрической энергии с ЕNTSO-E, с операторами электрических систем Европейского союза", - сказал он.

По его мнению, растущий импорт российской электроэнергии негативно скажется на работе украинской энергосистемы, а невыполнение нами обязательств по ее подготовке к синхронизации с европейской подорвет доверие к Украине со стороны международных партнеров.

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"Безусловно, последствия могут быть самыми негативными для украинской энергетической системы, для доверия к Украине как надежному партнеру", – отметил Омельченко.

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Новости "Сегодня" писали, что с 1 октября благодаря "поправке Геруса" (главы профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса) началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч/сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВтч/сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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Россия электроэнергия электричество Андрей Герус

Источник: Главком

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