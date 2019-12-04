Импорт газа из Европы в Украину рухнул на почти 25%

Украина сократила импорт газа из Польши и Венгрии в этом году

Фото: facebook.com/utg.ua

В то время, как Киев и Москва обсуждают детали возможного долгосрочного газового контракта, импорт газа в Украину за 11 месяцев 2019 года осуществлялся исключительно из Европы. Об этом сообщается в данных оператора газотранспортной системы – госкомпании "Укртрансгаз".

Согласно данным "Укртрансгаза", в январе-ноябре этого года было импортировано 9,03 млрд кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,4 млрд кубометров и 3,54 млрд кубометров соответственно.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 млрд кубометров, до 10,59 млрд кубометров. В 2017 году было импортировано 13,9 млрд кубометров. Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".

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При этом объем транзита голубого топлива через украинскую газотранспортную систему растет. За 11 месяцев 2019 года он увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 81,487 млрд кубометров. В частности, за ноябрь транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,19 млрд кубометров, что на 15,3% превышает ноябрьский показатель 2018 года.

В 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему снизился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,774 млрд кубометров. В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа – 93 млрд кубометров.

В конце ноября нынешнего года российский "Газпром" увеличил транзит газа через Украину практически до максимума – 294 млн кубометров в сутки. Украина в январе-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт природного газа на 38,1%, или на 3,85 млрд кубометров, – до 13,966 млрд кубометров.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Европе рекордно растут цены на газ. На прошлой неделе спотовые цены на газ в Европе составляли около 190 долл./тыс. кубометров, и стоимость газа на европейских хабах увеличились на 4,3%, что является рекордным показателем за семь месяцев.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист уже выдвинул требования в Украине. Подробно о них недавно рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Смотрите детали на видео:



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