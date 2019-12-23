Импорт легковых авто: названы топ-3 страны-поставщики

/ Фото: Виталий Лазебник

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-ноябре 2019 года составил 3,289 млрд долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – на 632 млн долларов.

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На втором месте – импорт из Японии, который составил 527,674 млн долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 млн долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 млн долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Отмечается, что импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как Верховная Рада отсрочила штрафы для "евробляхеров", 20 декабря прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича и представителей полиции. Владельцы нерастаможенных авто на иностранных номерах (т.н. "евроблях") перед этим устроили акцию под стенами правительства. Они требовали рассмотреть два законопроекта, один из которых вводит новые правила растаможки автомобилей, а второй – приостанавливает штрафы за нерастаможку. По нынешним правилам отсрочка продлится до 1 января 2020 года.

Также мы сообщали о том, что водители приступили к тестированию приложение с правами в смартфоне.

Напомним, ранее женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа:

Видео: YouTube/Зеленый Пес

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